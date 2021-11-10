裴洛西COP26峰會宣布 美國重返國際舞台

（法新社格拉斯哥9日電） 美國在前總統川普執政期間退出巴黎氣候協定，由眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）領導的國會民主黨人亟欲修補此事造成的傷害，今天在聯合國氣候峰會上宣告要在氣候事務上重返主導地位。

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參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的20人代表團成員包括聯邦眾議院幾個主要委員會的主席，及資歷較淺的成員，例如2018年部分因對抗全球暖化威脅的行動平台而當選的議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

歐加修－寇蒂茲說：「美國以氣候行動和減少溫室氣體排放領頭羊的身分重返國際舞台。」她是「綠色新政」（Green New Deal）的主要推手，這項政策協助形塑立法的重要部分。

美國總統拜登6日讚揚國會通過1.2兆美元的基礎建設計畫，這項計畫有數十億計美元將用在電動車充電站上，另有數百億計美元用於氣候覆原力措施。

不過，規模更大、斥資數千億美元專款在氣候行動上的「重建美好未來」（Build Back Better）法案卻遭到延遲，至少依目前所寫的法案文本來看，能否通過都還是未知數。

聯邦眾議院議長裴洛西在記者會上表示：「我們全副武裝來到這裡，準備接受挑戰、迎接這個時刻。」

「這一切都是為了孩子們，留給他們一個能健康、更安全，且更能達成成就的世界。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

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