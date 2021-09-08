製藥業：COVID-19疫苗產量年底前足覆蓋全球人口

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（法新社日內瓦7日電） 全球製藥業重量級團體今天表示，今年底前世界COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗產量將足夠覆蓋全球人口，並於明年中達到240億劑，超越全球需求。

目前窮國與富國的疫苗涵蓋率仍存在巨大差距。在較富有國家，最多有70%的成年人已接種2劑疫苗；在非洲卻只有6%。

不過，國際制藥商協會聯合會（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations，IFPMA）主席庫恩尼（Thomas Cueni）今天在日內瓦召開的記者會上表示，75億劑疫苗產量門檻將於本月達標。

根據科學數據分析公司Airfinity說法，目前全球COVID-19疫苗每月產量約為15億劑，總產量預計今年底就能達到120億劑。

Airfinity指出，這代表如果富國想讓12歲以上人口全部接種疫苗，也還有至少12億劑疫苗能分配給窮國。

庫尼說：「這也意味着，現在因擔心疫苗短缺而仍緊抓存貨不放的政府，不再需要這麼做。」

IFPMA還表示，全球疫苗產量可於明年中達到240億劑。IFPMA指出，這個數量將超越全球需求。

與德國公司BioNTech合作生產COVID-19疫苗的美國藥廠輝瑞（Pfizer）董事長博爾拉（Albert Bourla）則說，疫苗價格不是問題，輝瑞會根據銷售對象國家的經濟力來訂價。

美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）的科學長史托佛斯（Paul Stoffels）表示，開放疫苗專利目前也不構成問題。一些非政府組織（NGO）提出這類要求。

史托佛斯說：「目前最重要的是讓有疫苗生產能力的業者將現有產能最大化。」「如果現有工廠要花18個月才能擴大產能，...其他業者（增產）就需要明顯更久時間，這樣幫助不大。」（譯者：曾婷�u/核稿：張正芊）

© 2021 AFP