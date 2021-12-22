西安增52例本土 多處封控交通量大減

（法新社北京22日電） 中國陝西省西安市的新冠疫情升溫，當地今起斷然採取嚴格防控措施，包括禁止民眾在未經官方許可出城，另有數以百計的航班取消。

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2022年2月的北京冬奧籌備進入緊鑼密鼓階段，中國為映對幾個城市的本土疫情，舉國進入防疫高度戒備。

據大陸國家衛健委發布，過去一天新增確診病例77例，其中本土病例57例，西安新增本土52例成為疫情重災區。

根據疫情防控要求，22日起西安市7個一級客運站全部停運。另據官方中央電視台報導，為堅決防止疫情外溢，當地加強機場、車站、口岸等出省通道管控措施，離開西安人員須向所在單位或者街道（鄉鎮）報備，履行離西安審批手續，確保不擴散、不蔓延。

西安已從21日起展開對市內1300萬人的新一輪篩檢。

據陝西省人民政府公布，出現陽性病例的大樓、機構與據點即畫定為封控區，第一時間落實封閉管控措施，核酸檢測實行單人單采，做到「足不出戶、服務上門」。

封控區內病例所在點，所有人員一般實施集中隔離，其他人員實施嚴格居家隔離，家庭居住條件達不到居家隔離標準的，也實施集中隔離。現在西安市的封控區有90個。確切受衝擊影響人數尚待統計。

據追蹤航班的VariFlight顯示，85%往返西安機場的班機已停飛。室內地鐵、公交車的載客容量降載，校園停課。

© 2021 AFP