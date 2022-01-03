西安疫情現趨緩曙光 兩地方官員遭免職

（法新社北京3日電） 中國官方數據顯示，新一輪本土新冠疫情重災區的西安市出現和緩曙光，今天單日新增較前一天減少；由於防控失當讓百姓怨聲載道，西安市雁塔區委書記與副書記雙雙遭免職。

廣告 繼續瀏覽後續

北京從2020年1月新冠疫情首度現蹤起，就一直採取嚴格邊境控管、封城等清零策略，但近期新一輪本土疫情再度對這項策略構成考驗。

人口1300多萬、以秦代兵馬俑聞名中外的西安市成為這波本土疫情的熱點，當局為疫情防控，近幾周對當地居民下達嚴格居家令，並實施好幾輪大規模篩檢。

西安市今天通報新增90例本土確診，較前一天的122例減少。自從去年12月9日以來，西安已有超過1600例確診。

單日確診終於降到百例以下，陝西省委書記劉國中強調「當前進入總攻階段」，早日實現決戰決勝，並要求雁塔區等重點區域汲取教訓，儘快扭轉防疫被動局面。

劉國中昨在西安市疫情防控指揮部調度城中村疫情防控工作時強調，當前已進入總攻階段，要樹牢百分之百防控到位、隔離到位的意識，把城中村疫情防控作為重中之重抓實抓好，儘快實現社會面清零目標。

劉國中說，城中村疫情傳播風險大，是疫情防控總攻的重點難點所在。要加快加密核酸檢測，提高檢測效率，加快推進風險人員隔離管控，抓好隔離場所儲備。

由於防控失當，百姓怨聲載道，菜肉生活物資跟不上，昨晚經陝西省委同意，免去西安市雁塔區委書記王斌、區委副書記兼區政府黨組書記崔詩越的職務。報導稱此次任免是為「進一步加強雁塔區疫情防控工作力量」。

© 2022 AFP