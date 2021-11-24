西撒哈拉問題緊張 以色列國防部長首訪摩洛哥

（法新社拉巴特23日電） 摩洛哥與阿爾及利亞為西撒哈拉問題關係緊繃之際，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天抵達摩洛哥，展開「歷史性」訪問，目標在擴大增強雙方關係。

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最近摩洛哥與阿爾及利亞之間為西撒哈拉問題關係緊繃，甘茨適時到訪，這是摩以兩國去年底關係正常化以來，以色列國防部長首度訪問摩洛哥。

甘茨已說，他將與摩洛哥國防部長簽署國防「合作協議」，「持續加強雙方關係」，又說這場歷史性訪問最終以成功收場至關重要。 甘茨專機今晚抵達拉巴特（Rabat），將展開一天半的會談行程，包括與摩洛哥國防部長和外交部長見面，以及走訪當地猶太會堂。

熟悉內情人士告訴法新社說，甘茨此行目的是「為雙方未來安全合作關係建立基礎」。

摩洛哥與以色列曾在1993年建立低階外交關係，但在2000年「第二次巴勒斯坦人大起義」（Second Palestinian Intifada）之初，拉巴特斷絕和以色列關係。

去年12月，摩洛哥繼阿拉伯聯合大公國與巴林之後，與以色列關係正常化。當時前美國總統川普居中協調，並承認摩洛哥對西撒哈拉地區（Western Sahara）的主權，摩洛哥和以色列恢復了外交關係。

西撒哈拉是位於大西洋岸的狹長地帶，毗鄰摩洛哥，曾是西班牙殖民地，但一直存在主權爭議。摩洛哥和阿爾及利亞支持的波利薩里歐陣線（Polisario Front），數十年來為爭奪這個地區的主權而相持不下。

上個月，以色列石油公司Ratio Petroleum宣布與拉巴特達成協議，在西撒哈拉地區達克拉（Dakhla）外海共同探勘油氣。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP