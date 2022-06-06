西方制裁衝擊 俄羅斯5月新車銷售銳減83.5%

（法新社莫斯科6日電） 今天出爐的數據顯示，俄羅斯5月新車銷售和去年同期相比大幅減少83.5%，主要因西方國家空前的制裁措施對俄羅斯經濟和消費者帶來衝擊。

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莫斯科歐洲商業協會（Association of European Businesses）表示，俄羅斯5月汽車和輕型商用車銷售僅2萬4268輛。

俄羅斯4月汽車銷售也銳減78.5%。

俄羅斯最受歡迎的平價汽車品牌拉達（Lada）銷售量和去年同期相比急遽減少84%，只剩下6000輛。日產雷諾集團（Nissan-Renault group）過去是拉達汽車製造商伏爾加汽車集團（AvtoVAZ）的大股東。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，西方國家對莫斯科祭出制裁。

5月，雷諾汽車將其俄國資產移交給俄羅斯政府，成為莫斯科遭制裁以來，首宗大型國有化事件。雷諾握有伏爾加汽車集團68%股權，但面臨退出俄羅斯的壓力。

同時也有多家汽車製造商停止銷售汽車或零件到俄羅斯，包括奧迪（Audi）、本田（Honda）、捷豹( Jaguar）和保時捷（Porsche）等。

在工廠進口零件短缺的情況下、俄羅斯當局5月降低國內汽車生產的安全和排放標準，其中包括取消配備安全氣囊的要求。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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