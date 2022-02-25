西方官員：俄軍進逼基輔 擬斬首烏克蘭政府

（法新社華盛頓24日電） 西方國家官員今天說，俄羅斯部隊已在烏克蘭徹底取得空中優勢，而且持續逼近首都基輔，意圖剷除烏克蘭領導層。

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俄軍入侵以來發動超過160次飛彈攻擊，伴隨數十架次的軍機空襲。俄軍從白俄羅斯往南移動，以圖佔領基輔北方一座機場。

西方官員表示，俄軍實際上已消滅烏克蘭空軍的反擊能力，使得基輔當局愈來愈難防守。

歐洲一名西方情報官員說：「很大程度將取決於烏克蘭方面可以抵抗多久，而我相信俄方將在幾個小時內尋求對首都（基輔）施加壓倒性力量。」

華府一名美國國防官員也說：「（自24日上午以來）在短短幾小時內，他們就已更逼近基輔。」

這名不願具名的美國官員還說：「他們打算從根本上將政府斬首，然後換上他們的人馬來統治。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在24日破曉前透過電視演說宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動後，烏克蘭首都基輔與前線附近和沿岸地區數座城市傳出爆炸聲響。美國官員說，俄軍發動入侵行動後，從烏克蘭北、東、南3面夾擊。

與此同時，美國國防部宣布增派7000名美軍到歐洲，「他們將派駐德國，以讓北大西洋公約組織（NATO）盟邦安心，並遏阻俄羅斯侵略，準備好支援區域各項需求」。五角大廈官員說，他們預計近日啟程。

美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，11日宣布增派3000人，如今又加派7000人後，從美國派往歐洲的士兵人數增到1萬2000人。

然而美國總統拜登今天重申，華府在軍事上支持北約盟邦，但不會派美軍到烏克蘭出戰俄羅斯。烏克蘭不是北約會員國。

© 2022 AFP