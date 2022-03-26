西方官員：7俄羅斯將領戰死烏克蘭

（法新社倫敦25日電） 西方官員今天表示，目前有7名俄羅斯將領戰死烏克蘭戰場，另有兩人遭開除。

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一名官員透露，最新陣亡的是雷贊斯特夫（Yakov Rezanstev）中將，他是俄羅斯南部軍區第49軍團司令。

同時，俄羅斯第6軍團的司令葉爾紹夫（Nikolayevich Yershov）獲確認是前幾天遭克里姆林宮開除的將領。

據稱，他是因為俄軍在入侵烏克蘭一個月期間蒙受慘重損失與出現戰略失敗而突然遭解職。

據稱已陣亡的俄羅斯將領還有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派駐到烏克蘭的車臣特種部隊（Chechen Special Forces）將領圖沙耶夫（Magomed Tushaev）。

在打了一個月的入侵烏克蘭戰事中，俄羅斯普通士兵與高階軍官喪命的人數之多，令西方軍事與安全人員感到驚訝，有人將部分原因歸咎於通訊與後勤問題，導致高階軍官必須使用未經加密的頻道溝通，以致向烏軍暴露自己的位置所在。

克里姆林宮今天聲稱有1300多名軍事人員死於戰爭，但外界估計實際人數可能達4到5倍多，西方國家認為這樣的數字可信。

西方官員認為，俄羅斯派駐到烏克蘭的115到120個營級戰術群，有約20個因為持續蒙受損失，「不再有戰鬥效能」。

這位官員也聲稱俄羅斯第37摩托步兵旅（Motor Rifle Brigade）司令遭自己的官兵殺害。

他又說，有進一步的跡象顯示「俄羅斯部隊出現士氣問題」，「他們發現自己陷入困境，蒙受慘重損失」。

© 2022 AFP