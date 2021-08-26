西方接獲喀布爾機場恐怖威脅 警告僑民儘速離開

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾26日電） 西方國家警告阿富汗喀布爾機場有恐攻威脅，呼籲在周遭的僑民儘速離開。數以千計的民眾試圖搭上日益減少的撤離班機。

自從強硬派伊斯蘭組織塔利班（ Taliban）15日接管阿富汗以來，以美國為主的空中撤離行動，已經撤離近9萬名阿富汗人和外籍人士。

在美國總統拜登（Joe Biden）宣布的8月31日美軍撤退期限前，部分國家已經停止撤離行動，聚集在機場周遭的大批群眾，越來越感到絕望。

拜登和他的幕僚本周之所以公布明白的撤退期限，原因之一是極端組織伊斯蘭國（Islamic State）區域分支恐發動「閃電」恐怖攻擊行動。

美國政府及其盟友今天進一步升高警示，一致警告僑民避免在機場附近。

美國國務院以「安全威脅」為由，警告「那些在艾比大門（Abbey Gate）、東大門（East Gate）、北大門（North Gate）的人現在應該立即離開」。

澳洲外交事務部則表示，目前有非常高風險的恐怖攻擊。

「不要前往喀布爾機場（Kabul Hamid Karzai International Airport），如果你目前在機場地區，請到安全地點，靜候進一步指示。」

倫敦當局也發布類似的警告，並表示，「如果可以利用其他管道離開阿富汗，應立即採取行動」。

澳洲國防部長海斯迪（Andrew Hastie） 之後透露恐怖威脅是自殺炸彈攻擊。

海斯迪告訴6PR電台：「局勢迅速惡化，美國、澳洲和其他國家警告正要到機場的民眾掉頭，因為自殺炸彈客的風險很高，情勢威脅攀升。」

英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）表示，恐怖威脅「非常嚴重」，且「近在眼前」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP