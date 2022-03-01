西方收緊對俄制裁力道 殼牌宣布售股撤資

（法新社倫敦28日電） 俄羅斯入侵烏克蘭，歐美相繼祭出制裁隨着，殼牌石油公司今天宣布，將脫手與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及相關實體合資企業的股權，包括液化天然氣設施「薩哈林2號」。

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殼牌（Shell）在聲明中表示，將退出液化天然氣設施「薩哈林2號」（Sakhalin 2 LNG）27.5%的股份。薩哈林2號由持股50%的Gazprom負責營運。

殼牌表示，退出俄羅斯合資企業的決定將導致公司減值。截至2021年底，殼牌在這些俄羅斯合資企業中持有約30億美元的非流動資產。

殼牌執行長範柏登（Ben van Beurden）在聲明中說：「威脅歐洲安全、毫無意義的軍事侵略行為造成烏克蘭人命損失，我們對此感到震驚和遺憾。」

殼牌也計畫放棄參與「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）融資，這條穿越波羅的海（Baltic Sea）的管線連接俄羅斯與德國，而德國上周已中止北溪2號的審核程序。

殼牌也將出脫與Gazprom另一家合資企業Salym石油開發公司（Salym Petroleum Development）的50%持股。

Salym石油開發公司與薩哈林2號2021年共同為殼牌的凈收益貢獻了7億美元。

© 2022 AFP