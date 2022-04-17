西方盼說服俄總統止戰 義總理埋怨一無所獲

（法新社羅馬17日電） 義大利總理德拉吉（Mario Draghi）接受報社訪問時抱怨，西方努力透過外交途徑來說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止在烏克蘭的戰事，至今卻一無所獲。

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德拉吉告訴「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我開始在想，那些說『跟他談沒有用，只是浪費時間』的人是對的。」

法國目前是歐洲聯盟（EU）輪值主席國。德拉吉表示，他之前一直覺得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「嘗試一切可能的對話管道是對的」。

如今他的感想卻是，「恐怖的戰爭帶來屠殺，還有他們（俄軍）對婦孺干下的事，跟進行過的對談和通過的電話完全沒交集」。

德拉吉接著說，蒲亭迄今的目標仍非追求和平，「而是企圖消滅烏克蘭人的抵抗、佔領這個國家，並把它託付給一個友好政府」。

如同許多人在衝突之初所認為的，德拉吉曾以為俄國人可能會迅速戰勝，但「此事沒發生，勝利未至，而且我們不知道它會不會到來，烏克蘭英勇抵抗」。

「等着我們的是一場抵抗之戰、暴力衝突延續和繼續摧毀。沒有跡象顯示烏克蘭人民能夠接受俄國佔領。」

德拉吉發表上述看法前，義大利即表示18日起將重開駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）的大使館。

德拉吉另提到，儘管經濟制裁俄國「對於弱化侵略者而言有其必要」，但制裁不必然能讓戰爭短期內結束。

不過，西方可以直接供應武器來協助烏克蘭。

德拉吉說：「我們必須直接幫助烏克蘭，而這正是我們在做的。不這麼做等於告訴他們：投降、接受奴役和屈服━這種訊息與我們歐洲的團結價值相互抵觸。」

© 2022 AFP