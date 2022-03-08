西方考慮禁讓俄國石油進口 俄警告將有災難性後果

（法新社華盛頓7日電） 針對俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家考慮對俄國採取進一步制裁，但俄羅斯副總理諾瓦克在今天提出警告，一旦禁止進口俄羅斯石油，將導致「災難性」的後果。

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諾瓦克（Alexander Novak）說：「對俄羅斯石油下禁令，將對全球市場帶來災難性的後果。原油價格飆升的程度將難以預料，每桶恐將超過300美元，甚至可能還會更高。」 諾瓦克補充道，在歐洲市場上，要迅速取代俄羅斯石油是「不可能的」。

他說：「那將耗時超過1年的時間，且對歐洲消費者來說，價格將會貴上許多。」 他說：「歐洲的政治人物必須誠實示警他們的國民和消費者，他們將會面臨什麼後果。到加油站加油的價格，還有為供電、供暖的花費，都將一飛衝天。」 諾瓦克表示，有關不讓俄羅斯石油進口的討論，將造成「（供給）不穩，且將會對消費者帶來重大傷害」。 他補充道，為報復北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）遭中止，俄羅斯可以把1號管線的供應停掉。 諾瓦克說：「目前為止，我們還沒這麼做；這對任何人都沒有好處。」 他補充道：「但歐洲政治人物正用聲明及反俄羅斯的指控，來迫使我們這麼做。」

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