西歐洪災釀逾180死 德總理梅克爾將視察災區

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（法新社德國舒爾德村18日電） 歐洲西部連日來極端降雨引發洪災，目前至少造成183人死亡、數十人失蹤。德國總理梅克爾今天將前往勘災，並慰問生還者。

德國警方上午更新的災情報告顯示，14日以來，至少有156人在這場德國民眾記憶中最嚴重的洪災喪生。

單是在萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）就有110人死亡、670人受傷。在鄰國比利時，洪水已奪走至少27條人命。

北萊因－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）與萊因-法耳次邦是德國災情最慘重的兩大地區。梅克爾計畫前往萊因-法耳次邦的舒爾德村（Schuld）勘災。當地的萊因河支流阿爾河（Ahr river）水位高漲，衝毀多間房屋，街道上堆滿殘磚破瓦。

隨着兩大災區的水位開始下降，人們開始憂心南方的上巴伐利亞（Upper Bavaria）地區。17日晚間，暴雨已經淹沒當地的地下室，河流和小溪水位明顯升高。

梅克爾形容這場洪災是「悲劇」，並承諾聯邦政府將向受災地區提供援助。她15日在白宮與美國總統拜登共同發布談話時說，「我的心與這場災難中失去摯愛親友的人們同在」。

德國政府先前宣布準備設立特別救難基金。這場洪災的損失估計將高達數十億歐元。（譯者：施施/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP