西班牙作家葛蘭黛絲逝世 享壽61歲

（法新社馬德里27日電） 西班牙作家葛蘭黛絲（Almudena Grandes）今天逝世，享壽61歲。她最初以情色小說「露露」一舉成名，但後來是因西班牙近期歷史的着作而備受讚譽。

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法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布了葛蘭黛絲離世的消息，他在推特（Twitter）上寫道：「我們失去了我們這時代最重要的作家之一。」

桑傑士又說：「她既堅定又有勇氣，從進步的觀點來書寫我們的近期歷史，葛蘭黛絲，你的記憶、你的作品將永遠與我們同在！」

葛蘭黛絲1960年生於馬德里，既是作家，也寫專欄，她因情色小說「露露」（Las edades de Lulu）一舉成名。這部作品引起流言蜚語，但也是部成功之作，為她贏得當年度西班牙情色小說獎。

葛蘭黛絲接着走出情色小說類型，1991年推出「周五打電話給你」（Te llamare viernes，暫譯），描寫在馬德里（Madrid）這座不友善城市裡，邊緣人之間愛的故事；3年之後，「美蓮娜的故事」（Malena es un nombre de tango）問世，在這部廣受好評的小說中，她再度觸及了相關主題，一個不完美的女孩掙脫社會規範禁錮，尋找自己在這世上的立身之處。

2010年，葛蘭黛絲着手全套6冊「無止盡的戰爭」（Episodios de una guerra interminable，暫譯）計畫，內容處理後西班牙內戰時期的題材。

除此之外，葛蘭黛絲定期為西班牙第一大報「國家報」（El Pais）寫專欄。她在今年10月中旬刊登的一篇專欄中寫說自己罹患癌症。

她說：「我一生當中，寫了一些非常複雜的文章，但從沒有像這篇這般。」

「大約一年多前，我在例行檢查中診斷出惡性腫瘤，我將戰鬥到底。」

葛蘭黛絲今天逝世的消息在推特引發追悼之聲。

西班牙塞萬提斯學院（Instituto Cervantes）推文指出：「我們向葛蘭黛絲道別，令人深感遺憾。她是西班牙文學的論述大師，太早離開我們了。」

「葛蘭黛絲精妙刻畫近期歷史，為那些從來沒有聲音的人物發聲；我們很幸運能有葛蘭黛絲，對她的讀者而言，葛蘭黛絲永留心中。」（譯者：紀錦玲）

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