西班牙婦人涉嫌綁架兩兒 只為不讓他們打疫苗

（法新社馬德里5日電） 西班牙一名婦人遭前夫指控綁架兩個兒子，目的是為了不讓孩子接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這名婦人今天向警方自首。

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司法界消息來源告訴法新社，這名46歲婦人因涉嫌「綁架未成年人」遭到通緝。她居住在南部城市塞維亞（Seville）的前夫去年12月中旬向警方報案，指控她未經同意便帶走14歲和12歲兒子。

這名父親表示，去年11月4日收到前妻寄來的一封信，信中說她計畫從學校接走孩子，此後就一直未見到兩個兒子；而在此事發生前幾天，法院才剛判決他有權決定是否要讓自己的孩子接種疫苗。

消息人士說，這名婦女今天上午帶着兩個孩子向塞維亞警方自首，法官下令將她還押等候審判。

西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）發言人表示，今天下午已將兩個未成年孩子交還給他們的父親。

自去年12月15日起，西班牙與其他幾個歐洲國家已開始替5歲至11歲孩童施打COVID-19疫苗。

法新社報導，西班牙迄今尚未出現大規模反疫苗抗議活動；西班牙是疫苗覆蓋率最高的歐洲國家之一，國內12歲以上民眾有9成已完整接種COVID-19疫苗。（譯者：紀錦玲）

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