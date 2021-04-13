西班牙實驗室爆虐待動物 檢警展開調查

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（法新社馬德里12日電） 秘密錄影畫面揭露西班牙一個動物試驗實驗室的工作人員毆打和逗弄犬只、豬只和其他動物，甚至將它們甩來甩去，西班牙警方和檢方今天說，他們已對此展開調查。

西班牙政府動物保護單位主管賈西亞（SergioGarcia Torres）告訴法新社：「這些影像讓我們大為震驚。這明顯是虐待動物的案件。」

國際零殘忍組織（Cruelty Free International）8日公布的畫面顯示，位於馬德里郊區的維沃特卡尼亞（Vivotecnia）動物試驗設施里的動物似乎沒有接受麻醉便遭解剖。

一些殘酷的寫實畫面顯示，工作人員從未經麻醉、完全清醒的老鼠眼睛抽取血液；另個片段顯示，有人把一隻猴子固定在桌上，在它的生殖器上畫了張臉，另一名工作人員則在練習從其腿部採集血液。此外，還有人將狗和老鼠懸空擺盪。

國際零殘忍組織說，這些畫面是由在這間實驗室工作的吹哨人所攝，拍攝時間為2018至2020年。

這個動物權利組織在聲明中說：「這種無端的殘忍行為無疑會造成不必要的疼痛和痛苦，也不合法。」

警方和檢方今天表示，已對此展開單獨調查。

自2000年以來，維沃特卡尼亞公司便以猴子、迷你豬和兔子等各種動物，為生物製藥、化學、化妝品、菸草和食品產業進行實驗，歐盟和西班牙有關當局過去也曾為這家生物科技公司的計畫提供資金。

維沃特卡尼亞公司的電話今天已無法接通，網站則顯示正在維修中。

西班牙媒體引述維沃特卡尼亞執行長柯尼格（Andres Konig）的聲明說，這些影像令他感到「震驚」，但他也說，相關畫面沒有「呈現出公司日常的實際狀況」。

影像畫面曝光後，引來各方強烈抗議，馬德里地方政府昨天下令這個動物試驗設施暫停作業。

致力保護動物權利和福利的「反對虐待動物黨」（PACMA）已對維沃特卡尼亞公司高層提出告訴，並敦促政府加強監督動物試驗。

PACMA黨魁杜華德（Laura Duarte）告訴法新社：「這是一個非常不透明的世界，這類情事或許經常上演，我們卻一無所知。」

維沃特卡尼亞實驗室里的動物已經過獸醫檢查，並安置到其他設施。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP