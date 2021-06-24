西班牙對McAfee創辦人死因展開調查

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（法新社馬德里24日電） 美國知名防毒軟體公司邁克菲（McAfee）同名創辦人昨天被發現在西班牙獄中身亡，似乎是自殺。西班牙司法人員今天對他的死因展開調查。

75歲的邁克菲（John McAfee）遭到美國依逃稅罪名起訴，去年10月他在西班牙巴塞隆納機場準備搭機飛往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）時遭到逮捕，其後一直被拘押在西班牙監獄。

邁克菲生前關在巴塞隆納附近的Brians 2監獄，獄方約於昨晚7時在他的牢房中發現遺體。獄方發言人表示，死因「似乎是自殺」。

加泰隆尼亞（Catalonia）司法官員證實死者是邁克菲。他的遺體被發現前數小時，西班牙法院才剛批准將他引渡回美國受審，但仍可上訴。

一名加泰隆尼亞地區司法部門發言人今天告訴法新社，司法官員已將邁克菲的遺體帶走進行調查，以確定他的死因。

發言人表示：「死亡原因似乎是自殺，但必須透過解剖確認。」她還說，驗屍工作可能數天後展開。

根據美國法院的起訴書資料，邁克菲被控在2014年至2018年透過顧問工作、加密貨幣和出售個人生涯故事版權等方式獲取上千萬美元收入，卻刻意未如實報稅。若遭到定罪，他面臨最高30年徒刑。（譯者：張正芊/核稿：陳秤一）

© 2021 AFP