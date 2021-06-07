西班牙拚觀光 開放已接種旅客入境

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（法新社西班牙馬拉加7日電） 西班牙今天開放世界各地已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的旅客入境，希望觀光人潮回歸，重振受到疫情衝擊的至關重要觀光業。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）堅稱「西班牙是安全的目的地」，還說西班牙「正逐漸重拾全球觀光業領導地位」。

未接種的歐洲人目前可持72小時內PCR核酸檢測陰性證明進入西班牙，從今天起，可以改持費用較低的抗原檢驗陰性報告入境。

不過，英國尚未將西班牙從「黃燈」風險國家名單除名，意味着英國旅客返國時仍將需要隔離，以及為昂貴的COVID-19檢測付費。德瑞亞絲表示，英國的決定「令人失望」。

英國對西班牙來說是重要觀光業市場，通常旅遊人數占最大宗，2019年西班牙8350萬入境人次中，逾1/5來自英國。

無論如何，觀光業者仍希望夏季遊客增加。

西班牙旅行社協會會長路易（Jose Luis Prieto）希望今天開始就有「驚人的回春」。根據他的說法，英國、法國和德國旅行業者過去幾周已接到大批民眾的詢問電話。

西班牙今天起也將開始讓郵輪再度入港。

© 2021 AFP