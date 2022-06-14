西班牙氣溫升破攝氏40度 法國也將遭遇熱浪侵襲

（法新社馬德里13日電） 西班牙今天出現一波熱浪，中、南部氣溫已飆破攝氏40度，甚至可能高達43度；這波熱浪接下來也將侵襲法國等地。氣象學家指出，這個季節出現異常高溫是因全球暖化所致。

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西班牙國家氣象局（Spanish Meteorological Agency）發言人戴康波（Ruben del Campo）表示，西班牙才經歷至少100年來最炎熱的5月，6月上半月又經歷「異常」高溫。

戴康波告訴法新社，目前的熱浪可能帶來「極端高溫」，且「可能持續到這個周末」。

國家氣象局表示，這是自1981年來最早出現的熱浪，西班牙中部與南部地區今天氣溫飆破攝氏40度，南部安達魯西亞（Andalusia）地區甚至將高達43度，尤其是在哥多華市（Cordoba）與塞維亞市（Seville）。

戴康波警告，這波熱浪接下來幾天也將蔓延到歐洲各地，像是法國等。

法國氣象機構表示，熱浪可能會在明天晚間侵襲南部地區，讓法國多數地區的乾旱變得更加嚴重，威脅農作物收成。

法國氣象局（Meteo-France）氣象預報員奈森（Frederic Nathan）告訴法新社，自15日起，法國多數地區將出現攝氏38度或40度高溫；就這個季節來說，「過早」出現這種溫度。

法國約有1/3地區已實施用水限制措施，公用事業敦促農民、工廠與公共服務提供者「節約」用水。

© 2022 AFP