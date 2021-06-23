西班牙特赦 9名加泰隆尼亞分離主義分子獲釋

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（法新社西班牙聖胡安德比拉托爾塔23日電） 西班牙政府昨天宣布特赦後，9名加泰隆尼亞分離主義分子今天獲釋出獄。他們因推動加泰隆尼亞2017年脫離西班牙獨立公投而入獄服刑。

其中7名男性走出位於巴塞隆納西北方75公里處的列多內爾斯（Lledoners）監獄， 在雨中撐傘等候他們的支持者高喊着「獨立、獨立」。

就在他們走出大門時，甫獲任命的加泰隆尼亞領袖阿拉岡尼斯（Pere Aragones）向前擁抱他們，並且在加泰隆尼亞獨立旗幟以及上頭寫着「為加泰隆尼亞爭自由」（Freedom for Catalonia）字眼的布條旁拍照。

在獨立公投危機期間擔任加泰隆尼亞政府副首長的璜克拉斯（Oriol Junqueras）大喊着：「自由加泰隆尼亞萬歲！」。他被判處最長的13年徒刑。

「我們將繼續和大家推動讓加泰隆尼亞建國的夢想成真，直到勝利的那一天。」

就在政府官方公報公告將特赦全部9位分離主義分子後數小時，其中2名女性也從另一處監獄獲釋。

西班牙政府22日批准這項特赦決定，希望過去和加泰隆尼亞分離主義分子為主的區域領袖對抗的情況可以到此為止，替之後的會談鋪路。

© 2021 AFP