西班牙疫苗接種普及 全力發展國產疫苗

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（法新社馬德里12日電） 因公衛體系深受信賴以及緊密家庭連結鼓勵民眾施打以保護親友，西班牙成為疫苗接種率名列前茅的歐洲國家，正力拚研發國產疫苗，當局已核可首階段人體臨床試驗。

法新社報導，西班牙總人口4700萬，超過61%已完整接種疫苗，覆蓋率是歐盟大型國家的前段班之一，領先義大利的57.8%，法國56%，德國55.2%，至於大西洋彼岸的美國則是50.3%。

馬德里自治大學（Autonomous University of Madrid）社會學教授羅貝拉（Josep Lobera）說，公衛體系深受信賴是西班牙疫苗施打成功的關鍵因素之一。

也是政府疫苗策略委員會成員的羅貝拉說：「相對於其他國家，我們具有一項優勢，因一般大眾對疫苗的信心，尤其是幼童疫苗，向來高於歐洲其他國家。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）今年6 月公布的研究報告發現，79%西班牙民眾信任COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，相較於美國則是62%，法國56%與日本47%。

緊密的家庭連結也可以說明當地民眾接種疫苗意願高。在西班牙，年齡介於25至29歲的年輕人中，55%仍與父母同住。

羅貝拉表示，因工作難保，西班牙的年輕人難獨立自主，而疫情期間，「家庭扮演救援角色」。

西班牙不僅取得疫苗接種成效卓着的公衛成就，並且更積極投入國產疫苗的研發。

把關醫藥單位10日核可，本土藥廠喜伯樂（Hipra）研發的疫苗可展開第一期人體臨床試驗。

藥品管理局發表聲明指出，「這是西班牙制疫苗的首次人體試驗」，並說將「儘快」從西班牙的醫療院所招募數十個自願者展開臨床試驗。

總部位於西班牙東北部赫羅納市（Girona）的喜伯樂則指出，若疫苗獲得核准，2022年可望生產高達4億劑疫苗，2023年將達到12億劑。

在西班牙與巴西有生產設施的喜伯樂，正着手研發兩款疫苗，其一使用與輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）相同的信使核糖核酸（mRNA）技術，其二則是與美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）相同的重組蛋白疫苗，後者剛獲批准進行人體試驗。

目前歐盟使用的4款疫苗，包括施打劑量最多、由美國輝瑞藥廠與德國BNT共同研發的疫苗，還有英國AZ疫苗，以及美國莫德納與嬌生（Johnson and Johnson）公司生產的疫苗。

輝瑞的疫苗必須保存在攝氏零下70度環境，較難保存與運送。

喜伯樂說，它的實驗性疫苗可儲存在「便於運送與配送」的攝氏2度到8度。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP