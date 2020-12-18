西班牙眾議院通過安樂死法案

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（法新社馬德里17日電） 儘管面臨天主教會和保守黨派強烈反對，西班牙眾議院今天仍通過一項必須遵守嚴格規範的安樂死法案。

這項由社會勞工黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）旗下少數派政府提出的法案，今天在眾議院以198票贊成，138票反對，2票棄權，順利過關。

這項法案仍有待參議院明年初通過，預料到時也會過關。法案允許患有「嚴重而無法治癒的疾病」或「衰弱性和慢性疾病」以致「不堪忍受」的病人，接受協助死亡

法案規定，申請安樂死必須以書面提出，並於兩周後再次確認，而且必須經過兩名醫師簽署同意，然後交付委員會審查，再予以批准。

安樂死的費用將由公共衛生醫療系統支付，但醫療專業人員有權「基於良知提出反對」。

衛生部長伊利亞（Salvador Illa）在眾院表決前的辯論中說：「站在社會立場，我們在面對某些人不堪忍受的痛苦時，不能保持無動於衷。」

但主要保守派反對黨人民黨（Popular Party）指控政府為了規避嚴肅的辯論，「倉促」表決通過法案。人民黨和極右派民聲黨（Vox）在表決中聯手反對。

目前在西班牙，安樂死和協助他人自殺將被判處2到10年徒刑；但若罹患末期疾病或遭受嚴重痛苦而要求死亡，刑期可減輕。

西班牙一名四肢癱瘓的原船舶技工桑彼德多（Ramon Sampedro）為了爭取協助自殺的合法性和有尊嚴的死亡，奮戰了數十年。23年前，他在友人協助下自殺。

在法律追溯期過後，桑彼德多的一位朋友承認協助他自殺。西班牙導演亞歷山卓亞曼納巴（Alejandro Amenabar）將桑彼德多的故事拍成電影「點燃生命之海」（The Sea Inside），這部片拿下了2005年奧斯卡最佳外語片獎。

© 2020 AFP