西班牙衛生部：歐盟8國輝瑞疫苗交付將延遲

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（法新社馬德里28日電） 西班牙衛生部今天表示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）已延遲將新一批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗交付給8個歐洲聯盟（EU）國家，包括西班牙在內。

西班牙衛生部發表聲明指出，輝瑞西班牙分部昨晚通知馬德里當局，由於比利時工廠「裝貨和運送過程發生問題」，所以歐盟8國的疫苗運送將會延遲。

但西班牙衛生部並未闡明，除了西國以外有哪些歐洲國家受到影響。

聲明表示，輝瑞已告知衛生部問題「已經解決」，但下次疫苗交付將「遲幾個小時」，並於明天運抵西班牙，比預定日期晚一天。

西班牙衛生部長伊亞（Salvador Illa）接受卡迪納塞電台（Cadena Ser）專訪時被問及這起延遲。他指出，這是因為運送「溫度控制相關」問題，這項問題「顯然已經修復」。

這支疫苗必須以攝氏零下70度左右的超低溫儲存，之後再放進裝滿乾冰的特製冷凍箱裡，運送至疫苗配送中心。

這支疫苗一旦離開超低溫儲存，必須維持在攝氏2至8度，以保持最多5天的有效性。

西班牙預定在未來3個月期間，每周收到35萬劑輝瑞及德國BioNTech共同研發的疫苗。

多數歐盟國家上周末開始以這支疫苗，進行預防接種計畫，由老年人、醫護人員及政治人物率先施打。10

© 2020 AFP