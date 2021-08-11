西班牙電影海報露「滴奶乳頭」 社群媒體移除後道歉

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（法新社馬德里11日電） 西班牙知名導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）新電影「平行母親」，因為海報顯示「滴奶乳頭」，其圖像遭到Instagram移除，但Instagram母公司臉書隨即為此道歉。

法新社報導，阿莫多瓦新作「平行母親」（Parallel Mothers，暫譯）由西班牙知名女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）主演，是9月1至11日威尼斯影展開幕電影。

「平行母親」海報以紅色背景為底，以黑白特寫展示滴奶乳頭圖像，好似一隻哭泣的眼睛，而其海報圖像遭Instagram移除。

但Instagram這項動作引發爭議，並在網路上掀起辯論，部分人士認為這個圖像是藝術，但其他人士則覺得這「太過露骨」。

Facebook公司發言人告訴法新社：「我們最初刪除了幾張這個圖片，因為它們違反我們關於裸體的規定。然而，我們確實在某些情況下允許裸體，包括在有明確藝術背景時。」

這名發言人指出：「因此，我們恢復了在Instagram上分享這張阿莫多瓦電影海報的貼文，我們對於造成的任何混亂深感抱歉。」

© 2021 AFP