西班牙馬約卡島約20外籍乘客跳機 警捉回11人

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（法新社馬德里6日電） 一架飛機昨天緊急降落在西班牙馬約卡島（Majorca）大城帕爾馬的機場，約有20名機上乘客竟趁機跳機，導致馬約卡島當局必須緊急關閉機場。西班牙警方今天表示已捉回11人。 一架從摩洛哥飛往土耳其的飛機昨天傍晚降落在西班牙最繁忙機場之一帕爾馬機場（Palma de Mallorca Airport）。根據警方說法，目前據信至少仍有9名乘客在逃。 馬約卡島政府發言人表示：「目前為止，警方和人民警備總隊（Civil Guard）已找到11人。」 西班牙警方今天上午發布聲明說，這架班機因一名乘客看似出現糖尿病昏迷癥狀而緊急降落，準備由他的一名夥伴陪同經救護車送往醫院。