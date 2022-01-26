西西帕斯直落3拍下義大利新星 強勢挺進澳網4強

（法新社墨爾本26日電） 世界排名第4的希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽以直落3盤擊敗義大利新星辛納（Jannik Sinner），生涯第3度在墨爾本挺進4強。

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西西帕斯今天打出到目前為止在本屆澳網的最佳表現，經2小時6分鐘以6比3、6比4、6比2拍落大會第11種子辛納，並將在準決賽迎戰俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）或加拿大新秀奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

西西帕斯首盤率先破了辛納的發球局取得2比0領先，他持續主導這場於拉佛球場（Rod Laver Arena）進行的男單8強比賽，並在強勢保發後收下第1盤。

西西帕斯賽後說：「我的謙遜心態今天幫了我很多忙，我知道我要上場面對一位非常出色的球員。我就是專註（打出）我最好的球，結果比我想像的更好。」

「踏上球場並獲得觀眾支持真是令人難以置信。」

西西帕斯在次盤再度破發後，天空下起雨導致比賽暫停，大會決定關閉拉佛球場屋頂，使場上條件出現改變，但如此干擾也未影響這位希臘好手的氣勢。

西西帕斯說：「這是比賽的一部分。我知道我正在朝正確方向邁進。」

「（屋頂關閉後，場上）情況可能有點變化，我的想法感受也是。我嘗試適應（改變）。它奏效了。」

恢復手感的西西帕斯接續重炮擊球，在第3盤2度破了辛納發球，讓這位義大利小將無力翻轉戰局。

順利收下4強門票的西西帕斯全場打出30記致勝球，其中17記來自其強力正手拍，他今天的14個發球局也從未給辛納任何破發機會。

西西帕斯將在澳網繼續朝生涯首座大滿貫金杯邁進，他去年在法國網球公開賽成為希臘首位闖進大滿貫決賽的選手，雖在決賽手握兩盤絕對領先，卻遭世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）大逆轉而吞敗。

© 2022 AFP