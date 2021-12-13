西西里島疑瓦斯氣爆 市長：不放棄尋找6失蹤者

（法新社羅馬12日電） 義大利西西里島昨晚發生疑似瓦斯氣爆事件，救援人員今天準備連續第二晚搜救，盼能找到瓦礫堆下可能的倖存者。

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法新社報導，西西里島南部城鎮拉瓦努薩（Ravanusa）昨晚發生的這起爆炸事故，將4棟住宅建物夷為平地，西西里區民防單位證實已有3人喪生。

當局表示，今早在搜救犬協助下，自瓦礫堆中救出兩名婦女，但還有6人失蹤，且從早上到目前為止都未能再在瓦堆下找到生命跡象。

義大利艾吉新聞社（AGI）報導，拉瓦努薩市長達安吉羅（Carmelo D'Angelo）表示：「搜救工作持續進行，結局可能令人心酸，我們還在尋找6人仍活着的一絲希望。」

根據民防單位資料，這起在格林威治標準時間11日19時30分許發生的爆炸，將4棟建物夷為平地，包括一棟4層樓公寓。事發地點位於拉瓦努薩鎮住宅區中心，鎮上居民近1萬1000人。

電視上一整天都在播報這起事故，畫面顯示爆炸現場已空無一物，只剩水泥瓦堆、木頭柱子與捲曲的鋼條，連周遭建物也受波及燒焦受損。

民防單位表示，爆炸引發的「龐大震波」連100公尺外都感受得到。

當局已經着手調查爆炸起因。但有關人員表示，爆炸最可能是因瓦斯外泄引起。

消防人員說，「瓦斯可能在某個空隙之中，愈積愈多，累積到一定程度，一輛車、一座電梯、一個電器都可能意外促成爆炸。」（譯者：紀錦玲）

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