西雅坎季後賽新高34分轟76人 暴龍扳回一城

（法新社多倫多23日電） 今天在西雅坎轟下個人在季後賽新高34分的帶領下，暴龍以110比102擊退76人，在系列賽扳回一城，目前以1比3落後。

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美國職籃NBA季後賽首輪今天持續進行，東區第5種子多倫多暴龍在0勝3負的絕對劣勢下，於主場迎戰第4種子費城76人。

今天這場76人與暴龍之戰，賽前已經「聽牌」的76人，只要今天贏球，就能晉級次輪。

但主場作戰的暴龍不願屈服，今天攻下全場最高34分的西雅坎（Pascal Siakam），在第4節砍進15分，讓暴龍以8分差距獲勝，保住晉級的一線生機。崔蘭特（Gary Trent Jr.）此役貢獻24分，楊恩（Thaddeus Young）、阿努諾比（OG Anunoby）分別獲得13分、11分。

系列賽第3戰弄傷右手拇指，這場比賽帶着護具上陣的76人主將恩比德（Joel Embiid）上半場10投3中，下半場才找回手感，有6投4中的表現，整場比賽攻下21分，並抓下8個籃板。恩比德表示，他預計在回到費城後接受核磁共振（MRI）檢查，但即便醫師建議要手術，但他可能還是會繼續打季後賽。

哈登（James Harden）此役攻下76人最高22分，但17次出手只命中5球，另送出9次助攻，哈里斯（Tobias Harris）有15分、11籃板的「雙十」表現，馬克西（Tyrese Maxey）有11分進帳。

兩隊25日（台灣時間26日）將在76人主場進行第5戰，76人最快可於當天晉級。過去從未有球隊能在系列賽0比3落後的情況下翻盤，成功獲得晉級，這對暴龍來說，是項不利的紀錄。

除此之外，暴龍的範佛利特（Fred VanVleet）在今天中場前4分57秒被吹犯規後，沮喪的扯破他的球衣並走進休息室，因為他的左臀拉傷，不得不提前退場，這對球隊來說也是利空。此役他只打15分鐘，包括三分球3投1中在內，6次出手命中2球，只拿下5分，另有3次助攻。

© 2022 AFP