西雅坎23分10籃板 暴龍勝76人保晉級生機

（法新社費城25日電） 西雅坎繳出23分、10籃板的「雙十」成績，率暴龍103比88擊敗76人，但他們在季後賽首輪，仍以2比3落後給76人。

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美國職籃NBA東區季後賽首輪，第4種子費城76人與第5種子多倫多暴龍打完4場比賽後，76人以3勝1負率先「聽牌」，落後的暴龍關鍵戰役少了主力後衛範佛利特（Fred VanVleet），成為一大利空。

但背水一戰的暴龍，首節三分球命中率達5成，大勝76人的2成5；整體投籃命中率5成7也優於76人的4成76。在崔蘭特（Gary Trent Jr.）單節9分的帶領下，暴龍29比27領先76人。

次節76人進攻當機，單節只拿14分，暴龍在巴恩斯（Scottie Barnes）進球後，首度領先達兩位數，並在上半場靠他拿下12分的帶領，以54比41拉開領先優勢。

第3節暴龍幾度將領先拉開到13分，76人靠哈登（James Harden）的兩罰俱中，及馬克西（Tyrese Maxey）切入後的急停跳投得手，將落後稍微追近，前3節打完，暴龍仍以75比66領先76人9分。

末節靠崔蘭特攻下7分，西雅坎（Pascal Siakam）拿下6分的聯手帶領，暴龍沒給76人太多機會，最終以15分差距帶走勝利。

暴龍的西雅坎今天攻下全場最高23分，並抓下10個籃板，有「雙十」的表現，從板凳出發的阿休瓦（Precious Achiuwa）貢獻17分，阿努諾比（OG Anunoby）、崔蘭特都拿下16分，巴恩斯則有12分入袋。

76人今天三分球37投10中，命中率僅2成7，整場比賽81次出手命中31球，整體投籃命中率也只有3成83，命中率不佳是他們輸球的一大關鍵。

恩比德（Joel Embiid）此役攻下76人全隊最高20分，並抓下11個籃板，同樣繳出「雙十」的成績單，哈里斯（Tobias Harris）、哈登、葛林（Danny Green）分別獲得16分、15分、14分，馬克西進帳12分。

暴龍今天贏球，在系列賽追到2比3，28日（台灣時間29日）將回到主場迎戰76人，若能拿下勝利，就可扳平戰局。

© 2022 AFP