要不要承認塔利班政權 世界強權面臨兩難

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（法新社巴黎23日電） 國際社會為是否要承認塔利班（Taliban）是阿富汗統治者而陷入兩難，正就厭惡這個伊斯蘭組織願景以及必須尋求穩定進行權衡。

塔利班推翻親西方政府，8月15日接掌阿富汗首都喀布爾後，世界強權開啟與塔利班溝通渠道，但表明這不代表承認塔利班。

塔利班本身已開始表示，對承認政權議題失去耐心。塔利班若獲得國際承認，就能派官員代表國家參與國際組織，並為現金短缺的國家經濟解除資金封鎖。

這個問題在聯合國大會（UN General Assembly）上爆發。塔利班新任外交部長提出要求，要在聯合國大會向各國領袖發表演說，上月遭塔利班推翻的阿富汗政府大使伊薩克紮伊（Ghulam M. Isaczai）也提出發言要求。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）拒絕阿富汗新統治者的要求，並說塔利班的「作秀」毫無用處，現在需要的是「具體行動」。

巴基斯坦外交部長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）表示，塔利班需要更審慎，將國際輿論納入考量。長期以來扮演從中協調角色的卡達也持相同看法。

就連表示有意願與塔利班合作的中國，都還沒承認阿富汗塔利班政權。

塔利班1996到2001年執政期間，以殘忍暴虐統治惡名昭彰，西方國家對塔利班掌權好幾周的阿富汗人民生活感到擔憂。

尤其令人擔心的是女性權利，雖然塔利班承諾會儘快讓女孩重返校園，但至今仍未獲允許。

© 2021 AFP