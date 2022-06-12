要求佔領區產品需標示 以色列向挪威表達抗議

（法新社奧斯陸11日電） 以色列政府今天對挪威表達抗議，因為挪威繼歐洲聯盟（EU）之後，宣布來自以色列佔領區的產品必須標示以識別產地。

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以色列外交部聲明指出，挪威的立場「將對以色列和挪威間的雙邊關係，及挪威促進以色列、巴勒斯坦關係的適當性產生不良影響。」

以色列外交部指的是挪威長期在以巴衝突中擔任調解人的角色。

挪威政府10日透過新聞稿宣布新政策，並稱只將來自佔領區的產品標示為以色列是不夠的。

挪威表示，這項措施主要涉及進口的葡萄酒、橄欖油、水果、蔬菜，並適用於來自約旦河西岸（West Bank）「包括東耶路撒冷（East Jerusalem）」及戈蘭高地（Golan Heights）佔領區的產品。

挪威外交部長鬍特費爾德（Anniken Huitfeldt）接受挪威新聞社（Norwegian News Agency, NTB）訪問時強調，這絕對不構成對以色列的抵制。

她補充說：「挪威和以色列有良好關係，必須繼續下去。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2015年建議其會員國遵循這樣的作法，歐洲聯盟（EU）的歐洲法院（European Court of Justice）2019年也對此舉做出裁定。

挪威表示，這項決定背後的原則一如2019年的裁定所揭示，消費者不應被原產地或產品誤導性的標籤所蒙蔽。

在川普執政時期，美國宣布在以色列佔領區製造的產品，可標示為以色列制。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）

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