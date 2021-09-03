要求加速減排 環團打算對德國3大車廠展開法律行動

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（法新社柏林3日電） 德國環保團體今天宣布，對德國3大車廠福斯汽車、戴姆勒和BMW展開法律行動，以迫使它們加速減少氣體排放。這項行動是受到最近幾起支持氣候保護的訴訟在法院勝訴所激勵。

綠色和平德國分部（Greenpeace Germany）和「德國環境援助」（Deutsche Umwelthilfe，DUH）表示，他們已寄出投訴信給福斯汽車（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）和BMW，要求承諾更積極的碳減排目標，包括2030年以前終止生產化石燃料車輛。

這2個非政府組織（NGO）說，若這3家車廠未來幾周內未回覆信件並停止「非法行為」，他們準備向法院提告。這將會是德國頭一起這類訴訟。

「德國環境援助」執行長穆勒-克雷納（Sascha Mueller-Kraenner）在記者會上表示：「這些企業多年來破壞地球氣候，我們現在要求他們負起責任。」

這3家德國車廠全都宣布過，將把生產重心從汽柴油車轉向對環境更友善電動車輛的計畫。不過，揚言提告的環保團體指出，這些車廠立下的目標模糊且不具拘束力。

綠色和平組織的代表凱瑟（Martin Kaiser）表示：「這些企業的電動化計畫不夠積極且進度緩慢，不足以避免氣候危機。」

第4家德國企業油氣生產商溫特謝爾Dea（Wintershall Dea）也因在氣候緊急狀態上扮演一定角色，而遭到環保團體的法律行動鎖定。

環團的行動是基於德國憲法法院4月做出畫時代判決，認定德國政府的二氧化碳減排計畫不足以達到巴黎氣候協定設下的目標，且對未來世代加諸不公平負擔。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政府因此將德國達到碳中和目標時間提前5年至2045年，並將2030年溫室氣體減排目標提高，象徵環保運動人士的一大勝利。

綠色和平組織的凱瑟說，荷蘭法院5月判決石油業巨擘荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）須在2030年以前大幅減少碳排放，也鼓舞他們採取行動。

© 2021 AFP