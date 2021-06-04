規避國內禁令 新加坡女性紛紛赴海外凍卵

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（法新社新加坡4日電） 儘管數十年來新加坡政府為了拉高生育率，發放生育現金津貼、提供已婚夫妻生育治療補助，但去年新加坡生育率仍降至歷史低點的1.1人，低於全球平均生育率2.4人。

雖然倡議人士表示，凍卵可能有助提升生育率，當局依然僅允許特殊狀況的女性凍卵，例如需進行癌症治療的女性。許多國家則不需任何醫療理由，就允許女性凍卵。

以新加坡一家廣告公司高階主管艾莉卡（Erica，假名）為例，她因為工作繁忙，目前對於成家沒有多餘心思，因此決定赴馬來西亞凍卵，規避國內禁令，讓她能夠晚一些生孩子，近年來赴海外凍卵的新加坡女性越來越多。

現年40歲的艾莉卡說：「（禁止凍卵）對這裡的女性相當不公平，沒有給新加坡女性在40多歲生小孩的機會，因此她們覺得自己在30多歲就必須定下來了，因為時間並不站在她們那邊。」

但在社會風氣保守的新加坡，政府和宗教團體都對凍卵可能鼓勵女性延後結婚和生育表達疑慮。

女性生育能力通常在30多歲開始下降，但凍卵可以讓她們未來有懷孕的機會。

艾莉卡不是新加坡人，但擁有永久居民身分，往來馬來西亞吉隆坡5次進行諮詢，36歲時決定在吉隆坡助孕中心（KL Fertility Centre）進行取卵手術。

吉隆坡助孕中心表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行關閉邊界前，來診所進行取卵手術的新加坡人日益增加，一年有3到6名來自新加坡的女性進行凍卵。除了馬來西亞以外，新加坡女性也選擇赴泰國和澳洲等國凍卵。

© 2021 AFP