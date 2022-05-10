親美友日嗆北韓 南韓鷹派新總統尹錫悅外交受關注

（法新社首爾10日電） 南韓新任總統尹錫悅今天就職，這位政治新手因不畏權勢、堅持調查前總統樸槿惠「閨密門」貪瀆醜聞成為公眾新星，但鷹派的尹錫悅親美遠中又揚言對北韓強硬，吹皺東亞一池春水。

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檢察體系出身的尹錫悅競選期間強調南韓要走親美、日的路線，使世界第10大經濟體的南韓可能一改過去細膩且着重與北韓和解的作法，對北韓立場恐轉趨強硬。

但尹錫悅欠缺國會歷練與經驗，在國會仍由甫卸任總統文在寅所屬的自由派「共同民主黨」佔多數的情況下，屬於保守派的尹錫悅推出相關政策勢必遭國會從嚴把關，施展手腳恐須費一番氣力。

面對擁有核武的北韓，尹錫悅曾揚言在必要情況下先發制人攻擊，但分析人士稱這項說法極不切實際。

朝鮮領導人金正恩上月才表示，他將採取措施「儘可能以最快速度進一步增強國家的核子力量」。分析人士稱這是針對尹錫悅鷹派立場的回應。

尹錫悅也曾表示，有意擴大美國終端高空防衛系統（THAAD）在南韓的部署，以嚇阻北韓蠢動；然而外界認為，此舉恐引南韓最大貿易夥伴的近鄰中國新一輪經濟報復。

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）政治學者具?璇（Minseon Ku，音譯）告訴法新社，尹錫悅欠缺政治技巧的缺點恐影響至外交政策領域，尹錫悅陣營「看來不過是把美國共和黨總統演說中的外交措辭複製、貼上」。

© 2022 AFP