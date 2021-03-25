角逐萬國小姐緬甸佳麗抨擊軍政府 祈求終止暴力

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（法新社曼谷25日電） 「世界和平」或許是選美賽中陳腔濫調，但當緬甸街頭正因軍政府鎮壓示威民眾而染血，國際萬國小姐選美大賽緬甸參賽佳麗韓蕾今天發出求救呼聲，懇求外界協助讓緬甸終止暴力。

緬甸軍方2月1日發動政變並逮捕文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，全國各地不斷冒出民眾示威潮。由於軍政府遲遲無法平息抗議行動，因此鎮壓手段越來越暴力，死亡人數也不斷增加，累計已達280多人。

韓蕾（Han Lay）正在泰國首都曼谷與其他63國佳麗爭奪國際萬國小姐（Miss Grand International）後冠。她今天接受泰國「鮮新聞英文報」（Khaosod English）訪問時，對緬甸軍政府的鎮壓行動大張撻伐。

韓蕾還表示：「我想在這裡對全世界說：請支持緬甸人民。緬甸有這麼多人死在軍隊槍下…請救救我們。」

正在緬甸仰光大學（University of Yangon）心理系就讀的韓蕾，也在自己的Instagram（IG）帳號發文說，有些她的同學從政變後就一直被拘禁。

她寫道：「在一個民主國家，人民必須要能夠發聲，我們的聲音必須被聽見。但現在在緬甸我們沒有自由，這是違反人權。釋放我們的學生！」

© 2021 AFP