解放奧斯威辛集中營僅存老兵辭世 猶太團體悼念

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（法新社柏林6日電） 曾參與1945年納粹奧斯威辛集中營解放行動的最後一名在世軍人杜西曼（David Dushman）昨天辭世，終年98歲，德國猶太團體今天表達哀悼。

1945年1月27日，杜西曼用他駕駛的T-34蘇聯戰車拆除納粹佔領波蘭境內奧斯威辛集中營的通電圍籬，協助釋放這座死亡集中營里的囚犯。

慕尼黑及上巴伐利亞猶太社區（Jewish Community of Munich and Upper Bavaria）主席諾布洛赫（Charlotte Knobloch）表示，杜西曼逝世令人「格外痛心」。

她透過聲明表示：「1945年納粹殺人機器被粉碎時，杜西曼人在前線，身為『奧斯威辛英雄』的他，是解放該集中營並拯救無數生命的解放者之一。」

諾布洛赫補充說，「如今，他是能透過自身經歷回憶此事的最後一人」，還形容杜西曼是一位「英勇、誠實且真誠的男人」。

猶太人大屠殺期間遭殺害的600萬名猶太人中，逾百萬人在奧斯威辛－比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau）殞命，其中大多死於惡名昭彰的毒氣室。除了猶太人外，還有數以萬計同性戀者、羅姆人（Roma）和蘇聯戰俘。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP