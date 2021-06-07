解放納粹集中營僅存老兵辭世 國際奧會主席致哀

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林6日電） 曾參與1945年納粹奧斯威辛集中營解放行動的最後一名在世軍人杜西曼（David Dushman）昨天辭世，終年98歲，國際奧會主席今天為此致哀。

1945年1月27日，杜西曼用他駕駛的T-34蘇聯戰車拆除納粹佔領波蘭境內奧斯威辛集中營的通電圍籬，協助釋放這座死亡集中營里的囚犯。

杜西曼是所屬師團69名二戰倖存者的其中之一，但受到重傷。

國際奧會指出，儘管如此，杜西曼仍成為蘇聯出色的擊劍手，後來還成為全球最頂尖的擊劍教練之一。

杜西曼從1952到1988年擔任蘇聯女子擊劍隊教練，1972年在慕尼黑奧運目擊11名以色列奧運代表隊成員遭巴勒斯坦激進組織「黑色九月」（Black September）屠殺。當時杜西曼住所就在以色列代表隊正對面。

杜西曼1990年代旅居奧地利數年，1996年遷居慕尼黑，德國媒體報導他在此逝世。

國際奧會表示，直至4年前，杜西曼幾乎天天前往他的擊劍俱樂部授課。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也對杜西曼離世一事致哀。

德國籍的巴赫說：「杜西曼先生雖親身經歷過二戰和奧斯威辛集中營解放行動，且有着猶太血統，當我們1970年相遇時，他仍馬上與我建立友誼並給我忠告。」

巴赫還說：「這是一種深刻的人性姿態，我將永志於心。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP