解決奶粉燃眉急 美國派軍機從德國運來30多公噸

（法新社華盛頓22日電） 美國當局設法解決嬰兒配方奶粉嚴重短缺問題之際，今天一架美國軍機載着超過7萬磅（約32公噸）急需的配方奶粉，從德國運抵美國印第安納州一座機場。

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醫療級的嬰兒配方奶粉奇缺，已經帶給成千上萬父母重大問題，他們的嬰兒都倚賴配方奶粉，父母們皆瘋狂地搜尋相關產品。這波配方奶粉缺貨，是由生產線與供應鏈問題所引起。

白宮表示，這架軍用貨機從德國蘭斯坦（Ramstein）的美國空軍基地起飛，載有逾7萬磅的配方奶粉。

美國總統拜登（Joe Biden）正在亞洲進行5天訪問行程，他從日本在推特（Twitter）發文談到這架貨機。

拜登的貼文表示：「我們的團隊日以繼夜工作，為所有需要的人取得安全的配方奶粉。」

拜登又在今天稍晚更新的推文指出，第二批配方奶粉已在空運送往美國的路途上。

拜登表示：「我們已確認第二架貨機，將運送雀巢（Nestle）的嬰兒特殊配方奶粉到賓州。」

他還提到：「未來幾天，貨機與卡車運輸將一起出動送貨，而我也會繼續為大家報告最新消息。」

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，首批空運奶粉將供應大約15%的緊急需求。

首批配方奶粉運到印第安納州，因為當地是雀巢公司的轉運樞紐。這批奶粉在配送之前，會先在附近實驗室做品質檢驗。雀巢公司為美國國內的主要奶粉生產商。

美國嬰兒配方奶粉的短缺情況已有數月之久，最初是因為供應鏈塞車、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成缺工等問題所導致。

接着在2月，因為兩名嬰兒喪命，嬰兒配方奶粉製造商亞培（Abbott）宣布「自願召回」密西根廠生產的產品，並將該廠關閉，讓缺貨情況再度惡化。（譯者：紀錦玲）

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