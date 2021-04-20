解決氣候危機時間不多 聯合國：2021年須有作為

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（法新社日內瓦19日電） 由美國所召開的氣候峰會將於22日登場，聯合國今天發表報告表示，2021年必須是採取行動的一年，以保護人們不受氣候變遷「災難性」衝擊。

聯合國警告世人已快沒時間解決氣候危機，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各國仍無法對「持續發生」的氣候變遷踩剎車。

目前已有40位各國領袖受邀參與美國總統拜登召開的視訊峰會，意在敦促大型經濟體採取行動解決氣候危機。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天公布聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）撰寫的2020年全球氣候狀況（State of the Global Climate 2020）報告，他在記者會上說：「我們瀕臨掉進深淵。」

古特瑞斯說：「今年對人類未來而言真的是至關重要的一年。這份報告顯示，我們沒時間可浪費了，氣候失調正在發生。」他敦促各國「停止戕害自然」。

這份報告稱2020是史上最熱年之一，儘管受疫情影響經濟放緩，溫室氣體濃度還是增加。古特瑞斯說，在人為加劇下，去年出現「極端天氣與氣候失調，影響生活、破壞生計、另有數以百萬人被迫逃離家園」。

古特瑞斯說：「今年是必須採取行動的一年。各國必須承諾在2050年前達到凈零排放，必須現在採取行動，保護民眾免於受到氣候變遷的災難性後果衝擊。」

© 2021 AFP