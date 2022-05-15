「記得童年那首歌」巴西名導布瑞諾施維拉辭世

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（法新社裡約熱內盧14日電） 製片公司與媒體報導，國際影展常勝軍、巴西導演布瑞諾施維拉（Breno Silveira）今天在片場拍攝最新作品時，因心臟病發辭世。 58歲的布瑞諾施維拉曾執導「記得童年那首歌」（Two Sons of Francisco）等片，製片公司發出聲明說，他是「我們最偉大的電影製作人之一，也是巴西文化與藝術的代表人物」。 巴西媒體報導指出，布瑞諾施維拉拍攝知名女星費娜達蒙蒂妮蘿（Fernanda Montenegro）主演的Dona Vitoria時，突然在片場心臟病發。 在巴西東北培南布可（Pernambuco）拍攝的Dona Vitoria，是根據一名年長女性的真實故事改編。女子從家裡的窗戶向外拍攝街上的毒販，竟然揭發一起重大的貪污計畫。