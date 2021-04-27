訪土耳其會談沒椅子坐 範德賴恩：很受傷

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（法新社布魯塞爾26日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）本月初赴土耳其會晤總統艾爾段，會場卻沒為她準備座椅。她今天說，此事凸顯歐盟必須正視性別歧視問題。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與範德賴恩本月6日在安卡拉與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）進行高層會談，但現場僅準備2名男性領導人的座椅。

米歇爾當時迅速佔了艾爾段旁邊的那張椅子，明顯惱怒的範德賴恩只好坐到較遠的沙發上。

歐洲議會今天就歐盟與土耳其關係展開辯論。會前，範德賴恩對議員們吐露她對這起事件的心裡話：「身為女人，身為歐洲人，我覺得很受傷，很孤單。」

對於這起「沙發門」（sofagate）事件，許多輿論關注的是艾爾段有失外交禮節。但範德賴恩在歐洲議會發言時表示，在歐盟自己的規則內，她也看不出她有任何理由要受到與米歇爾不同的待遇。

她說：「我是第一個擔任歐盟執委會主席的女性，我就是歐盟執委會主席。這是我兩周前出訪土耳其時期望獲得的待遇，也就是以執委會主席身分獲得接待，結果卻不是這樣。在歐盟條約中，我找不到我被如此對待的理由。」

「所以我只能做出結論，發生了這件事，是因為我是女人。」

許多影片呈現了範德賴恩當下的困窘，但若干歐洲官員強調，嚴格來說，米歇爾在外交上的官階比範德賴恩還高。不過，範德賴恩明確表示，她希望獲得與米歇爾一樣的待遇。

她說，尊重女性權益不僅必須是「與土耳其恢復對話的先決條件」，歐洲本身在這方面也必須做得更好。

艾爾段治下的土耳其因退出反對向女性施加暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），一直飽受詬病，但範德賴恩提到，有幾個歐盟成員國連批准這項公約都沒做到。

她表示：「還有一些國家考慮要退出。這令人無法接受。」她說，她會想方設法，讓歐盟整體加入公約，不管某些成員國是否贊成。

© 2021 AFP