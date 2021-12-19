設計龐畢度中心建築大師羅傑斯過世 享壽88歲

（法新社倫敦19日電） 據英美媒體報導，設計巴黎龐畢度中心等着名建築的英國建築大師羅傑斯（Richard Rogers）過世，享壽88歲。

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佛洛伊德公關公司（Freud communications agency）告訴英國聯合社（Press Association），以「千禧巨蛋」（Millennium Dome）和俗稱「起司刨刀」（Cheesegrater）的利德賀大樓（Leadenhall Building）改變倫敦天際線的羅傑斯，昨晚「安詳去世」。

羅傑斯的兒子向「紐約時報」（New York Times）證實父親的死訊，但沒有說明死因。

義大利出生的羅傑斯獲獎無數，包括2007年的普利茲克建築獎（Pritzker Prize）。他是「高科技」建築運動其中一位先驅，最着名的莫過於在建築中注入玻璃、鋼鐵等工業材料。

羅傑斯同時是法國龐畢度中心（Pompidou Centre）的共同創作者之一。他與義大利建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計的這棟建築於1977年竣工，以建築體多彩、水管圍繞而着名。

羅傑斯其他知名設計還包括法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights）、美國紐約的世界貿易中心三號大樓（Three World Trade Centre ），以及馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）第4航廈和倫敦希斯羅國際機場（Heathrow）第5航廈。

羅傑斯1933年出生義大利佛羅倫斯（Florence），父親行醫，母親曾是愛爾蘭知名作家詹姆斯．喬伊斯（James Joyce）的學生。一家人1938年逃離墨索里尼的獨裁統治，落腳英格蘭。

羅傑斯1951在無資格證書下離開校園，但仍設法進入以現代主義着稱的倫敦建築聯盟學院（Architectural Association School）。

他1962年在美國耶魯大學（Yale）完成建築系學業，期間並結識同樣來自英國的建築師佛斯特（Norman Foster）。

儘管建築是羅傑斯的世界，但他堅稱，建築物周遭的空間才是定義成功作品的關鍵。

他2017年告訴「衛報」（The Guardian）：「兩者不能分開評定」。

「拿紐約雙子星大樓（Twin Towers）來說，它們並非偉大建築，兩者之間的空間才是。」

© 2021 AFP