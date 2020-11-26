試圖阻撓引渡程序 孟晚舟律師控加拿大警方欺騙

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（法新社溫哥華25日電） 中國電信巨擘華為技術有限公司財務長孟晚舟的律師今天表示，加拿大警方2018年在逮捕孟晚舟期間「欺騙」了他的客戶，好讓她當下沒有找來律師。

加拿大當局2018年1月在溫哥華（Vancouver）機場依美方發出的拘票逮捕孟晚舟。

孟晚舟2年來一直試圖力抗被引渡至美國，她在美國將面臨與華為在伊朗境內違反美國制裁的活動相關的詐欺指控。

孟晚舟的律師試圖以孟晚舟在逮捕期間權益遭到侵犯為由，阻撓引渡程序。涉及此事的員警及海關人員本月出席聽證會作證。

被告孟晚舟及其辯護律師表示，孟晚舟在沒有律師且未被告知原因的情況下遭訊問3小時，被迫將電子裝置密碼交給海關人員，海關人員再將密碼轉呈加拿大聯邦警察。

根據被告方說法，加國警方隨後又將密碼轉交美國聯邦調查局（FBI）探員。被告方譴責此舉為2個組織間的「共謀」。

律師芬頓（Scott Fenton）今天指控加拿大皇家騎警（RCMP）員警要求4名海關人員不要向孟晚舟透露她遭逮捕令鎖定，害她在自身權利方面受到誤導。

加拿大皇家騎警警官葛拉夫（Janice Vander Graaf）在這起長達近2年的官司中駁斥這項指控，聲稱：「不，我想不起來有發生這件事，我不認為有這回事。」

芬頓繼續說道，「你擔心海關人員若告訴她（孟晚舟）起訴或臨時逮捕令的事，她可能會尋求律師」，並拒絕回答問題。

葛拉夫答道，除了應FBI要求沒收孟晚舟的電子裝置並將它們放到鎖頻袋中以外，自己從未對海關人員下過任何指示。

她說：「我們並未要求任何資訊，我們不需要密碼就能進入手機。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP