試驗數據少 挪威丹麥只對65歲以下施打牛津疫苗

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（法新社奧斯陸4日電） 挪威和丹麥衛生當局今天說，由於阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗缺乏對年長者的試驗數據，因此施打對象將限定在65歲以下。

這兩個北歐國家仿效若干歐洲聯盟國家的作法，而挪威雖非歐盟會員國，但與歐盟關係密切，包括透過歐盟出面談判以採購2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

挪威公共衛生署署長史托騰柏格（Camilla Stoltenberg）告訴媒體，做出這個決定「不是因為疫苗對年長者無效，而是證明文件太過有限」。

德國、法國和瑞典衛生當局也建議，只對65歲以下的人施打牛津疫苗。

在挪威和丹麥，65歲以下患有慢性病而可能在染疫後成為重症病患者，也不予施打牛津疫苗，而將接種美國輝瑞（Pfizer）／德國BioNTech以及美國莫德納公司（Moderna）研發的兩種疫苗。

至於於接種牛津疫苗者，前後兩劑的注射間隔時間在挪威是9到12周，在丹麥是4到12周。

挪威公共衛生署醫生瓦特爾（Sara Watle）說：「我們發現，前後接種的間隔時間越長，防護力越好。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2021 AFP