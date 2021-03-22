詹姆斯扭傷提前退場 湖人終止4連勝

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（法新社洛杉磯20日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯今天腳踝扭傷提前退場，讓球隊在主場94比99不敵亞特蘭大老鷹，終止近期的4連勝。

本季尋求衛冕的湖人，陣中頭號球星詹姆斯（LeBron James）在第2節與老鷹的希爾（Solomon Hill）爭球時受傷。

當時詹姆斯的右腳踝遭撞而一度扭曲，他摔倒在地、一臉痛苦，並緊抓着傷處，但他隨後仍回到場上奮戰。

重回球場後，詹姆斯還砍進一個三分球，但不久後就在訓練員陪同下離開球場，在回到休息室的途中，詹姆斯隨手捶了下椅子，看得出來他感到十分沮喪。

詹姆斯若有任何嚴重的傷勢，對湖人來說都將是毀滅性的打擊，因為他們隊上另一名球星戴維斯（Anthony Davis）已經因傷必須長期休養。

詹姆斯和戴維斯是湖人上季能夠奪冠的關鍵人物。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）並未在賽後說明詹姆斯傷勢的細節，但有報導指出，詹姆斯將接受核磁共振（MRI）檢查。

伏格爾說，指詹姆斯「腳踝受了傷，目前我就知道這麼多」。

伏格爾坦承，詹姆斯的傷勢對球隊來說將是個挑戰，但他也期盼球隊能適應詹姆斯缺陣的情況。

伏格爾說：「無論何時有人手不足的問題，那無疑都會是個挑戰。但如果你是打團隊第一的球，且你能有像我們這樣的防守，那你就有機會贏球，而這就是我們的態度。」

近況火熱的老鷹，今天贏球收下8連勝，輸球的湖人則是終止4連勝。

老鷹的柯林斯（John Collins）此役有27分、16籃板的「雙十」演出，替補的賈里納里（Danilo Gallinari）貢獻18分，楊恩（Trae Young）有14分、11助攻的表現，卡佩拉（Clint Capela）只攻下8分，但搶下16個籃板。

湖人陣中，以從板凳出發有23分、11籃板「雙十」演出的哈洛（Montrezl Harrell）表現最佳，施洛德（Dennis Schroder）、莫里斯（Markieff Morris）分別攻下16分、12分。

© 2021 AFP