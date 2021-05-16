詹姆斯歸隊擒溜馬 湖人保有直闖季後賽生機

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（法新社印第安納波利斯15日電） 因傷自2日後就未再出賽的詹姆斯今天攻下24分，湖人122比115 擊敗溜馬，目前暫居西區第7，但與第6的拓荒者沒有勝差，保有不必打附加賽就能直接闖進季後賽的機會。

美國職籃NBA衛冕軍洛杉磯湖人，在例行賽尾聲排名落在西區前6名之外，恐將面臨得先打附加賽爭季後賽門票的命運，但今天在戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最高28分，並抓下10個籃板，加上詹姆斯（LeBron James）24分、7籃板、8助攻的聯手帶領下，在客場拿下重要勝利。

今天贏球後，湖人戰績41勝30敗排在西區第7，與第6的波特蘭拓荒者間沒有勝差，若例行賽最後一戰，湖人能擊敗紐奧良鵜鶘，加上拓荒敗者給丹佛金塊，那湖人例行賽的排名就能上升到第6，並以第6種子的身分直接闖進季後賽，而不必先打附加賽爭季後賽資格。

從今天的比賽來看，湖人在重要時刻打出他們的冠軍本色，不但詹姆斯與戴維斯能順利連線，其他原本被列在傷兵名單的關鍵成員也歸隊。

以及，先前因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定而無法出賽的施洛德（Dennis Schroder），在缺陣7場比賽後重新回到湖人陣容，他在今天攻下14分。另外，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）證實，卡魯索（Alex Caruso）今天雖然沒有上場，但狀況已經沒有問題。

詹姆斯缺陣多時，讓外界對他歸隊後能提供多少戰力有所保留，他今天用一記空中接力後的單手灌籃，將那些疑慮一掃而空。

湖人今天共6人得分破十，溜馬也是6人得分達兩位數，但溜馬三分球命中率僅2成73，不敵湖人的3成79。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP