詹姆斯狂轟39分 率湖人124比116戰勝溜馬

（法新社洛杉磯24日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人主力球星詹姆斯（LeBron James）禁賽一場後滿血回歸，今天轟下全場最高39分，率隊在延長賽以124比116力克印第安納溜馬。

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詹姆斯日前因搶籃板不慎肘擊底特律活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart），讓他當場血流如注，兩人進而爆發衝突，雙雙被趕出場。詹姆斯NBA生涯首遭禁賽後，今天回歸對戰溜馬，隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）此役砍下20分，而戴維斯（Anthony Davis）則因出現類流感癥狀高掛免戰牌。

溜馬以布洛格登（Malcolm Brogdon）手感發燙，繳出全隊最高的28分，整晚幾乎由他掌控全場。溜馬上半場靠着布洛格登、特納（Myles Turner）和杜阿爾特（Chris Duarte）3人輪流發威，以66比60取得領先。

溜馬第3節易籃後，一度將領先優勢擴大到12分差，湖人隨後展開反撲，第3節結束只以82比84落後2分。決勝節戰況拉鋸，蒙克（Malik Monk）在比賽剩下4分30秒砍進三分球，助湖人以101比100首度超前，詹姆斯在最後1分17秒又投進一顆三分球，原以為湖人可以110比104鎖定勝利。

未料溜馬連續得分，杜阿爾特在最後幾秒投進三分球，率隊以112比112追成平手，戰局進入延長賽。

詹姆斯在延長賽單節獨拿8分，率湖人終場以124比116擊敗溜馬。

湖人此役有5人得分達雙位數，除了詹姆斯和衛斯布魯克各自砍下39分和20分，蒙克貢獻17分8籃板，艾靈頓（Wayne Ellington）和「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）各挹注14分。

溜馬方面，杜阿爾特板凳出發拿下17分，哈勒戴（Justin Holiday）16分6籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）則有14分12籃板和6助攻的表現。

© 2021 AFP