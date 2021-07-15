詹姆斯稱霸球衣銷售榜 安特托昆博與太陽商品也熱銷

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（法新社紐約14日電） 根據美國職籃NBA與球員工會今天公布的數據，詹姆斯的球衣和湖人的周邊商品銷售最好，打進總冠軍賽的兩隊，公鹿「字母哥」安特托昆博和太陽的商品銷售量有所成長。

NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）公布，手握4枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James），他的球衣和洛杉磯湖人的相關商品，仍是目前最「夯」的超級印鈔機。

4次獲選為NBA年度最有價值球員（MVP）的詹姆斯，主演的電影「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam: A New Legacy）將於16日上映。

球衣銷售量僅次於詹姆斯的是安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），這次排名第2追平自己的紀錄，而在去年12月開打且因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而縮短的上半季，安特托昆博的球衣銷售量排名第5，等於上升了3個名次。

球衣銷售量排行的前10名中，有3人是布魯克林籃網的球員，包括排名第3的杜蘭特（Kevin Durant）、第8的厄文（Kyrie Irving）、第9的哈登（James Harden）。哈登僅以些微差距，排在波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）之前。

達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic），在球衣銷量排行榜位居第4，排名在後的依序是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

兩度獲選年度MVP的希臘球星安特托昆博，本季Instagram個人帳號的互動次數累計破2280萬次，在現役NBA球員中排名第4，僅次於詹姆斯、柯瑞、里拉德。

NBA社群平台上，與安特托昆博有關的內容，在全球有超過1億3100萬次的觀看數，付費收看單隊相關訊息的人中，有65%選擇要獲得密爾瓦基公鹿的資訊，在希臘的粉絲也都選擇追蹤安特托昆博所屬的球隊。

幫助太陽打進總冠軍賽的布克，在球衣銷售榜上的排名上升12個位置，這次排在第6名。

這也拉擡了太陽商品的整體銷售量，讓他們在銷售排行榜從第19名上升到第3名，僅落後給湖人和籃網，且略優於公鹿。

球衣銷售量第11名的，是亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）的球衣，這是他生涯至今，球衣賣得最好的一次。

© 2021 AFP