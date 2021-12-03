詹姆斯篩檢2采陰 可望率湖人戰快艇

（法新社洛杉磯2日電） 湖人超級球星詹姆斯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可望重返球場，NBA今天表示，他已兩度獲得陰性反應的結果，符合防疫相關的規範。

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美國職籃NBA在聲明中說：「洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）在間隔超過24小時的兩次PCR檢測里，呈現的結果都為陰性反應，因此符合NBA健康暨安全條例的規範。」

「詹姆斯歷經連串檢測，呈現出來的結果不一，並曾在11月29日出現陽性反應，而在30日依相關條例被放進不得出賽的受限名單。」

「不過，詹姆斯追加的篩檢，結果都呈陰性反應。」

雖然當時無法確定詹姆斯是否確診，或有沒有與染疫者接觸，但他被放進不得出賽的受限名單，因此在11月30日湖人對沙加緬度國王的比賽就無法上場。詹姆斯曾在9月時表示，自己已經接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

NBA今天公布為何詹姆斯無法出賽的更多細節。

NBA表示：「根據防疫相關條例及2019-20球季在奧蘭多複賽後就持續實施的篩檢政策，（詹姆斯）檢測結果呈陽性反應的檢體，必須再做兩次檢驗，在兩種不同的PCR檢驗儀器檢驗下，得到1陰1陽的結果。」

本季是詹姆斯的第19個NBA球季，平均每戰可獲25.8分、6.8助攻、5.2籃板。

但他本季曾因腹部受傷缺席8場比賽，因腳踝受傷缺陣兩場，並被禁賽1場。

在少了詹姆斯的比賽中，湖人只獲得4勝7敗的成績。湖人接下來將於明天的比賽擔任東道主，迎戰同城的快艇。

© 2021 AFP