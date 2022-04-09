詹姆斯腳傷未愈 湖人本季最後兩戰將作壁上觀

（法新社洛杉磯8日電） 湖人本季剩下兩場例行賽要打，且已確定與美國職籃NBA季後賽無緣，因此陣中腳踝傷勢尚未痊癒的詹姆斯將作壁上觀，不會再上場。 37歲的詹姆斯（LeBron James）3月27日腳踝扭傷後，就一直受健康問題困擾，在洛杉磯湖人4月5日敗給鳳凰城太陽，確定連附加賽都沒得打的比賽，及昨天湖人不敵金州勇士一役，詹姆斯都只能作壁上觀。 法新社報導，湖人在最新的傷兵報告中表示，他們是在最近對詹姆斯的傷勢重新做了評估，並決定讓他別打湖人本季的最後兩戰，以讓他「持續復原，且他可望完全康復」。 出現這樣的傷勢，意味着詹姆斯無法超越費城76人的恩比德（Joel Embiid），因此無緣拿下本季的得分王。

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恩比德本季打了67場比賽，平均每場比賽可轟下30.4分，詹姆斯則是打了56戰，平均可獲30.3分。 想要競爭得分王，至少需打58場比賽。

詹姆斯的傷勢，也讓湖人度過慘澹的一季，他們在4月5日輸給太陽後，確定遭到淘汰，無緣本季的季後賽。 這僅是詹姆斯2003年進到NBA以來，第4次未能率隊打進季後賽。

湖人本季的最後兩場比賽，是在今天對上奧克拉荷馬雷霆，以及在10日對上丹佛金塊。

© 2022 AFP